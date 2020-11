"Hoffen, ihn hinzubekommen": 96 bangt um Aue-Einsatz von Timo Hübers

Am Ende ist es Glück im Unglück – immerhin. Denn nach dem Knie-Schreck muss Timo Hübers zumindest keine (allzu) lange Zwangspause fürchten, auch wenn die dicke Bandage am Knie beim schmerzhaften 1:4 in Fürth Übles erahnen ließ. Es ist nur eine Prellung mit Bluterguss oberhalb des rechten Knies. Trotzdem sehr wahrscheinlich, dass Hübers erst in ein paar Tagen wieder ins Teamtraining bei Hannover 96 einsteigt – voraussichtlich am Donnerstag.

Ärgerlich und auch nicht hilfreich für die Abwehrabsprache mit Neu-Partner Simon Falette, die es weiter zu verbessern gilt – aber nach einem Blick auf Hübers’ Knie-Krankenakte wirkt das nur noch halb so wild. Denn als Hübers in Fürth auf dem Rasen liegen bliebt und sich das Knie hielt, wurden für einen kurzen Moment böse Erinnerungen wach. Er hatte einen Schlag oberhalb des Kniegelenks abbekommen.