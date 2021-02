"Wenn Erstligist Ernst macht, ist Spiel beendet": Bleibt Timo Hübers nur bei 96-Aufstieg? 

Das zähe 1:0 gegen Osnabrück war ernüchternd in der Einschätzung einiger Spieler. So wird Florent Muslija wohl nie konstant sein Talent ausschöpfen und erwachsen werden. Pa­trick Twumasi läuft nicht so gern, arbeitet defensiv nicht mit und fällt nur durch gute Ecken auf. Einer aber ist der klare Gewinner – Timo Hübers war der Spieler des Spiels. Mit seinem Kopfball nach einer einstudierten Eckballvariante und der Vorlage von Genki Haraguchi entschied der 24-Jährige die Partie.

Am Dienstag musste er schon wieder eine Klausur schreiben für sein Master-Studium in Wirtschaftswissenschaften, das er ne­ben­bei betreibt. Ein cleverer Fußballer, der auch planen muss, wie er seine Zu­kunft finanziert. Sein Ver­trag läuft ja auch Ende Juni aus. Er wolle „nicht gern erst spät zur Vorbereitung dazustoßen, ich hätte gern ein bisschen früher Klarheit“, sagt Hü­bers bei Sky, „aber ich lasse es auf mich zukommen.“