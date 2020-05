Nach Saisonabbruch gekündigt: Hannover 96 serviert seine Tischtennisspieler ab

Dominik Jonack hat die Hoffnung, in absehbarer Zeit an die Tischtennisplatte zurückzukehren. Seit Dezember hat der Jugendnationalspieler von Hannover 96 wegen eines Patellaspitzensyndroms an beiden Knien nicht mehr trainiert. Eine Akkupunkturtherapie bei Dr. Antonius Kass, dem Arzt des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) sorgt allerdings für Besserung. „Links ist es fast wieder richtig gut“, freut sich der 19-Jährige.

"Rechts fehlt aber noch eine Menge"

In der vergangenen Woche konnte Jonack das erste Mal schmerzfrei Fahrrad fahren. Ein kleiner Schritt nach vorn, nachdem zu Beginn des Jahres selbst sitzen mit angewinkelten Knien Schmerzen bereitete. Die Verletzung ist eine Folge der hohen Belastungen im vergangenen Jahr, als Jonack im Juli bei der EM in Tschechien und im November bei der WM in Thailand für Furore sorgte. „Rechts fehlt aber noch eine Menge“, gibt er zu. „Deshalb werde ich erst wieder einsteigen, wenn ich wieder zu 100 Prozent fit bin.“