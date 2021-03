96-Tischtennismänner vor Rückzug aus der Regionalliga - Zukunft der Frauen offen

Nachdem die Männermannschaft am Ende der vergangenen Saison tatsächlich aus finanziellen Gründen auf die dritte Liga verzichten musste, brodelte es in der Tischtennisszene. „Es werden dann viele alte Geschichten wieder rausgeholt“, ärgert sich Heuer.

"Die Tendenz geht zur Oberliga"

Ob die 96er ihre Männer wirklich aus der Regionalliga zurückziehen, ist noch offen. „Die Tendenz geht aber zur Oberliga“, bestätigt Teille diese Vermutung. Die Entscheidung wäre folgerichtig, zumal ein Abstieg ohne den Saisonabbruch nicht zu vermeiden und einkalkuliert war.

Man habe vor einem Jahr letztlich nur in der Regionalliga gemeldet, um den Spielern die Erfahrung in der vierthöchsten Klasse zu ermöglichen. „Zu Saisonbeginn waren alle noch heiß“, erinnert sich Teille. Mit jeder Niederlage wurde das Feuer kälter. „Für die Motivation der Jungs“ sei die Oberliga daher besser.

Neueintritte bleiben aus

Obwohl es nur einige 96-Vereinsaustritte gab, sorgt sich der Tischtennisboss dennoch um die Mitgliederentwicklung. Das Vereinssportzentrum ist Gold wert, um den Nachwuchs an der Platte zu halten. Wer Lust hat, kann regelmäßig spielen. Und trotz der strengen Hygienekonzepte wird die Möglichkeit in erster Linie von den Jugendlichen intensiv genutzt. Was jedoch fehlt, sind die sonst üblichen Neueintritte. Teille betont: „Wir müssen am Ball sein, wenn Sporthallen wieder öffnen. Die ersten vier bis sechs Wochen danach sind entscheidend, welche Sportart sich die Kinder aussuchen.“