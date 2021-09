"Woche sollte intensiv werden": Die wichtigsten To-dos für 96-Coach Zimmermann

Durchschnaufen konnten Spieler und Trainer noch mal beim langen, freien Wochenende. Aber entspannt die nächste Aufgabe anzugehen, das können sie bei Hannover 96 vergessen. Mit dem Training am späten Montagnachmittag hat die Vorbereitung auf ein Spiel begonnen, bei dem Verlieren verboten ist. Am Samstag gegen St. Pauli sollte 96 punkten. „Die Situation ist jedem bekannt“, sagt 96-Chef Martin Kind. „Diese Woche sollte intensiv werden.“ Der 77-Jährige vermeidet die Forderung, der Sieg sei alternativlos. Aber eigentlich ist es so.

Den Druck hat sich die Mannschaft selbst gemacht. Das 0:4 in Darmstadt zuletzt passt in die Reihe der schwachen Leistungen beim 0:3 gegen Rostock und dem 0:2 in Dresden. „Die Höhen der Niederlagen sind frus­trierend und alarmierend für uns“, sagt 96-Trainer Jan Zimmermann. Auch der 1:0-Sieg gegen Heidenheim war glücklich. Bis auf die zweite Halbzeit beim 1:1 in Bremen hat 96 noch keine überzeugende Leistung auf den Platz gebracht.