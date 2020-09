Korb für 96: Tolgay Arslan schließt sich Udinese Calcio an

Tolgay Arslan wird nicht der zehnte Sommerneuzugang von Hannover 96. In den vergangenen Wochen war immer wieder über einen Wechsel des 30-jährigen Mittelfeldspielers zu den Roten spekuliert worden. Nicht zuletzt seit seiner Vertragsauflösung bei Fenerbahçe Istanbul.

Nach SPORTBUZZER-Infos hat 96 sich mit ihm tatsächlich mal befasst – aber mehr wird nicht daraus. Was nicht zuletzt an seinem kolportierten Verdienst in der Türkei - 2 Millionen Euro netto - liegen dürfte.