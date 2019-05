Hannover 96: Tom Baller - vom Hoffnungsprofi zur Reserve von Holstein Kiel

Tom Baller kam vor zwei Jahren als hoffnungsvolles Talent aus der U19 von Borussia Mönchengladbach zu Hannover 96 und bekam einen Profivertrag. Gespielt hat Baller bei den Profis nie, trainiert auch selten. Nun endet der Vertrag. Holstein Kiel hat nun Ballers Verpflichtung bekanntgegeben. Er soll - wie in Hannover - dort lediglich in der Reserve der Kieler in der Regionalliga Nord spielen.