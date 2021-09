"Braucht nicht lange": Ist Trybull eine Option fürs 96-Heimspiel gegen Sandhausen?

Kaum wieder da, machte Tom Trybull schon Tempo. Nach überstandener Corona-Infektion und Zwei-Wochen-Quarantäne ist der neue Sechser von Hannover 96 seit Mittwoch zu­rück im Teamtraining, machte beide Einheiten des Tages mit. Am Vormittag hatte er nach dem Warmwerden noch individuell abseits des Teams mit Fitmacher Felix Sunkel gearbeitet, am Nachmittag war Trybull mittendrin beim Zehn-gegen-zehn mit den neuen Kollegen. Der frühere Bremer zufrieden über die ersten Einheiten nach der Quarantäne: „So weit, so gut.“

Gut möglich sogar, dass der 28-Jährige am Sonntag gegen Sandhausen (13.30 Uhr, HDI-Arena) gleich im Kader steht. „Gucken wir mal, wie die Woche läuft“, sagt Trainer Jan Zimmermann. Trybull mache „schon wieder einen sehr, sehr guten Eindruck, er ist physisch in einer guten Verfassung. Ich denke nicht, dass er lange braucht, um wieder spielfähig zu sein.“