Mann mit Karlsruher Netzwerk: So tickt der Kandidat auf den Posten als 96-Sportchef

Und dann könnte Mann kommen. Der 37-Jährige war bereits vor zwei Jahren Kandidat bei 96, da war er noch Sportchef beim 1. FC Saarbrücken. Der Viertligist war sein erstes Projekt als Manager. 2016 fing er bei den Saarländern an, sofort nachdem er seine Spielerkarriere beendet hatte. Mit ihm als Sportchef schrieb Saarbrücken Geschichte – der Klub war der erste Viertligist in der Geschichte des DFB-Pokals, der das Halbfinale erreichte nach einem 7:6 gegen Düsseldorf. „Der Aufstieg hat Priorität“, sagte Mann nach der Sensation. Der gelang dann auch, im Pokal war gegen Leverkusen Schluss.

Die Suche nach dem richtigen Mann als Sportchef, sie könnte zu Marcus Mann führen. Zu viele Fehlversuche gab es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten bei Hannover 96. Die letzten in der Reihenfolge ihres Erscheinens: Dirk Dufner, Martin Bader, Horst Heldt, Jan Schlaudraff und Gerhard Zuber. Mit der ehemals rechten Hand von Heldt wird zurzeit über die Trennung gesprochen. Ohne Abfindung wird es mal wieder nicht funktionieren bei Zubers Vertrag, der noch zwei Jahre läuft. „Wir sind im Gespräch“, sagt 96-Chef Martin Kind.

Ein Hauch Hannover steckt in der EM: Diese drei Ex-96-Profis sind mit dabei

Der 133. NP-Anstoß: Neururer glaubt an 96-Aufstieg, nicht an den von Schalke

"Natürlich komme ich mit": 96-Pokalheld Sievers wird auch in Nancy Stendels Assistent

Langjährige Wegbegleiter bezeichnen Mann als kompromissbereit und höflich. Ein ausgleichender Charakter, der ein Auge hat für die Tücken in der Spielerkabine und der Kaderplanung.

Mann nahm aber auch nicht immer nur den bequemen Weg. Er entließ den beliebten Trainer Dirk Lottner, als er den Aufstieg in Gefahr sah. Mann setzte sich selbst mit dem Trainer des ersten Frauenteams als Interimslösung ein, gewann sein erstes und einziges Spiel an der Seitenlinie mit 7:0 gegen Koblenz.

Zuletzt rechte Hand von Rosen in Hoffenheim

Ob er sich als Trainer sehe, wurde er danach gefragt. Nein, sagte er, dadurch könne er sich nur seine Bilanz zerstören. Humor hat er offenbar, dazu Mut und den richtigen Blick für Trainertalente. Mann holte Lukas Kwasniok, der den Klub in die 3. Liga führte. Mann zog nach dem Aufstieg nach Hoffenheim weiter. Manns Mann Kwasniok arbeitete so gut in Saarbrücken, dass ihn Paderborn nun als Nachfolger von Steffen Baumgart verpflichtete.

Mann kümmerte sich in der vergangenen Saison in Hoffenheim als rechte Hand von Manager Alexander Rosen sowohl um die Perspektiven für die Profis als auch um den Nachwuchs.