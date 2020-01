Treffsicher und selbstkritisch : 96-Topscorer Ducksch will "keine Ausreden mehr"

„Nein“, sagt Ducksch ohne Zögern, so in Hannover sei er noch nicht angekommen im ersten halben Jahr. „Es ist ein bisschen mehr von mir erwartet worden. Und ich habe persönlich auch erwartet, dass ich der Mannschaft noch ein bisschen mehr helfen kann.“ Vor allem zu Saisonbeginn lief’s nur selten wie erhofft, das weiß auch Ducksch. Doch er ist gleichsam selbstkritisch. „Man braucht seine Zeit, ich habe sie auch gebraucht. Jetzt ist ein halbes Jahr rum, jetzt gibt’s keine Ausreden mehr!“

Zuletzt brauchte er auch keine Ausreden, der Sommereinkauf wird immer besser. Seit Kenan Kocak Trainer ist, so scheint es, hat Ducksch seinen Rhythmus gefunden. Anfangs als Joker, zuletzt gegen Stuttgart (2:2) auch wieder als Startelfkraft. Ducksch traf, wie schon am Spieltag zuvor in Bochum (1:2).

"Wollen von Anfang an zeigen, dass mit uns wieder zu rechnen ist"

Was für den Stürmer gilt, gilt auch für 96: Sie wollen die Probleme abstellen, für mehr Ruhe und eine bessere Lage. Ducksch glaubt daran, dass das klappt. „Wir haben alle viel Bock, es besser zu machen“, sagt Ducksch. „Ich glaube daran, dass wir mit den Plätzen unten nichts zu tun haben werden. Wir müssen jetzt einfach zusehen, dass wir von Beginn an punkten.“

Wo 96 gerade steht, könnten sie schon in den ersten Tests am Wochenende gegen die Erstligisten Paderborn und Bremen merken. Ducksch: „Ich glaube, so einen krassen Unterschied wird man nicht sehen, auch wenn die Gegner aus der Bundesliga sind. Wir wollen von Anfang an zeigen, dass mit uns wieder zu rechnen ist.“