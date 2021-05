Torhüter-Abschied bei 96: Ratajczak in Startelf, Sündermann spielt in Hälfte zwei

Die Rangfolge bei den Torhütern von Hannover 96 in dieser Saison war von Beginn an klar: Rückkehrer Michael Esser ist die Nummer eins, Martin Hansen erster Ersatz, Michael Ratajczak der erfahrene Backup und Marlon Sündermann die Nummer vier, die bei den Profis mittrainieren, aber bei der U23 spielen soll. Sie alle werden am Ende der Saison mindestens einmal zum Einsatz gekommen sein, was nicht eben der Normalfall ist. Aber was ist schon normal in Sachen Torhüter bei 96...

Trainer Kenan Kocak hatte bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass Sündermann noch sein Profidebüt bekommen würde. Die Vorfreude beim 23-Jährigen ist riesig, zumal er die Roten nach fast acht Jahren verlassen wird. Auf der PK vor dem Heimspiel verriet Kocak, dass Sündermann beim Saisonabschluss gegen Nürnberg (Sonntag, 15.30 Uhr) in der zweiten Halbzeit zwischen den Pfosten stehen wird. In der Startelf steht: Ratajczak.