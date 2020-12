"Arbeiten mit Hochdruck dran": 96 wird bei Keeper Esser aber nichts riskieren

In Regensburg zeigte sein Vertreter Michael Ratajczak zwar eine gute Leistung. "Ich bin sehr zufrieden, wenn ein Torwart zu null spielt", sagt Kocak. Und: "Grundsätzlich muss man dem 'Rata' ein Kompliment aussprechen, er hat die Aufgaben bisher bravourös gemeistert", war quasi von 0 auf 100 da. Aber bei Standardsituationen fehlt dem 38-Jährigen die Präsenz von Esser.

Wer auch immer am Mittwoch (20.45 Uhr, HDI-Arena) für Hannover 96 zwischen den Pfosten steht, er wird sich gegen Werder Bremen mutmaßlich nicht über mangelnde Beschäftigung beschweren können. Angesichts der Schwere der Aufgabe gegen einen Bundesligisten wäre es umso wichtiger, wenn Michael Esser wieder im Tor stehen und der Mannschaft den benötigten Rückhalt geben könnte.

Bei Esser, dessen Probleme zuletzt wohl aus einem Zusammenprall kurz vor dem Ende des Spiels beim HSV resultieren, als er sich den Lendenwirbel stieß, hofft Kocak, "dass es bis Mittwoch reicht". Die medizinische Abteilung arbeite "mit Hochdruck dran, aber wir werden mit Sicherheit nichts riskieren".

Sollte der 33-Jährige erneut ausfallen, würde - wie schon in Heidenheim und Regensburg - Ratajczak zwischen den Pfosten stehen und nicht womöglich der Däne Martin Hansen in die Startelf rotieren. Das stellte Kocak auf der Pressekonferenz am Montagvormittag klar. Hansen sei nach seinem Handbruch erst seit zu kurzer Zeit wieder regulär im Training.