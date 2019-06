Hannover 96: Leo Weinkauf verlängert - und wird zum MSV Duisburg verliehen

Nach der Verpflichtung von Ron-Robert Zieler hatte Hannover 96 kurzzeitig vier Torhüter für den Profikader unter Vertrag, jetzt sind es nur noch drei: Talent Leo Weinkauf wird, wie vom neuen Trainer Mirko Slomka angekündigt, verliehen. Und das für zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2020/21 an den MSV Duisburg, der in der abgelaufenen Spielzeit aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga abgestiegen ist.

„... damit er perspektivisch die Nummer 1 werden kann.“

„Wir hoffen, dass er dort viel Spielpraxis sammeln wird. Unser Plan mit ihm sieht vor, ihn nach seiner Rückkehr weiter aufzubauen, damit er perspektivisch einmal die Nummer 1 von Hannover 96 werden kann“, sagt Slomka. „Er hat dafür alle Möglichkeiten, aber er muss jetzt auf einem anderen Niveau spielen.“