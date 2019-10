Gegen Sandhausen die Nummer zwei von Hannover 96: Das ist Marlon Sündermann

Der 1,83 Meter lange Torwart ist seit sechs Jahren bei Hannover 96. Er kommt aus Göttingen, sein Bruder Bennet spielt in der U16 unter Trainer Lars Fuchs im Feld. Sündermann studiert in Hannover, bei 96 läuft er vertragsmäßig als Amateur, bei den Profis trainiert er seit 2017 mit. Seine Stärken hat er auf der Linie und beim Aufbauspiel.

Die Nummer drei wird bei Hannover 96 kurzzeitig zur Nummer zwei – das Profi-Feeling in der HDI-Arena wird am Freitagabend neu sein für Marlon Sündermann. Sollte etwas passieren, muss der 21-Jährige für sein Profidebüt bereit sein.

Torwarttrainer Jörg Sievers ist zufrieden. „Marlon hat sich sehr gut entwickelt, seit er bei uns ist. Am Freitag auf der Bank zu sitzen, ist Belohnung für seine Arbeit“, sagte der Torwarttrainer von Hannover 96. Am Dienstag trainierte Sündermann allein mit Sievers, während Ron-Robert Zieler und Esser in den Trainingsspielen in der Kiste standen.