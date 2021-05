Profidebüt als Abschiedsspiel? Torhüter Marlon Sündermann wird 96 wohl verlassen 

Am Montag zog Torwart Martin Hansen aus dem Quarantäne-Trainingslager am Maschsee aus. Beim 1:2 in St. Pauli hatte Hansen seine Sache ordentlich gemacht (SPORTBUZZER-Note 3) – der Däne zieht aus dringenden privaten Gründen zu seiner Familie. Hannover 96 hat sich über den Hygienebeauftragten Axel Partenheimer abgesichert, Hansen trotzdem am Sonntag (Anstoß in der HDI-Arena: 15.30 Uhr) gegen Nürnberg einsetzen zu können. Voraussetzung sind zwei negative Corona-Tests.

Die sind vielleicht nicht nötig. Trainer Kenan Kocak hatte ohnehin angekündigt, die aktuelle Nummer vier, Marlon Sündermann, zum Abschluss der Saison spielen zu lassen – zumindest eine Halbzeit lang. Es könnte Sündermanns Abschiedsspiel für Hannover 96 werden. Sein Vertrag läuft aus, er würde bleiben, aber bisher gab es noch kein Signal des Klubs für eine Verlängerung. Es soll Interessenten aus der 3. Liga geben.