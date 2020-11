Und das an seinem Geburtstag: 96-Torhüter Esser wird 33 und hat nichts zu feiern

Seinen Geburtstag kann man definitiv angenehmer gestalten: 33 Jahre alt geworden ist Michael Esser am Sonntag, ein fußballerisches Geschenk gab es für den Torhüter von Hannover 96 nicht. Die weite Reise nach Franken hat sich für "Bruno" nicht gelohnt, mit einer ernüchternden Niederlage beim Schlusslicht und einem richtig schlechten Gefühl ging es zurück in den Norden.

Anzeige

1:2 bei den Würzburger Kickers, die zuvor in sieben Spielen nur einen Punkt geholt hatten - dabei war es ganz gut für Geburtstagskind Esser & Co. losgegangen: In der 14. Minute kam Lars Dietz bei einem Konter an der Strafraumgrenze zum Abschluss, traf den Ball aber nicht voll, sodass plötzlich Debütant Dominik Meisel aus fünf Metern die Führung für die Gastgeber auf dem Fuß hatte, selbigen jedoch nicht an den Kullerball brachte - und Esser mühelos zupackte. Fast im Gegenzug dann die Führung für 96!