Esser wackelt: Kriegt 96-Ersatztorhüter Hansen schon früher seinen Einsatz?

Der letzte Eindruck war nicht der beste. Zwei Bälle flutschten dem Torwart von Hannover 96 beim 2:4 in Sandhausen durch. „Fliegenfänger“ schimpfte am Montag ein älterer Fan am Rande des Trainings. Anzeige Der Fairness halber: Esser hielt in dieser Saison auch einige Bälle, nicht nur Fliegen. Wenn alle seine Vorderleute eine ähnlich konstante Leistung gebracht hätten wie Esser, hätte 96 in der Rückrunde keine 25 Treffer kassiert. Aktuell wackelt aber die Nummer eins. Am Montag stand er im Training nicht einmal im Tor.

Die Tore hat 96 am Montag auch für jene Zuschauer dichtgemacht, die gern mal mit 50 Metern Abstand zuschauen, was Hannovers bestbezahlte Fußballer so treiben. Die Mannschaft trainierte auf dem oberen Platz der Mehrkampfanlage, die Vorhänge zugezogen. Seit Montag befinden sich Mannschaft, Trainer und Betreuer nach den DFL-Regeln in Quasiquarantäne. Die Kontakte, offenbar auch Sichtkontakte, sollen auf ein Minimum reduziert werden. Die Spieler dürfen ihr Zuhause streng genommen nur für Arbeitsfahrten verlassen. Hübers verteidigt wohl neben Basdas Michael Esser ging seinem Job eingeschränkt nach. Er nahm die Torwarthandschuhe zwar mit, aber in der Kiste standen Martin Hansen und Michael Ratajczak. Esser trainierte abseits mit Athletikcoach Tobias Stock. Esser ist leicht angeschlagen, nichts Wildes, heißt es. Eigentlich hatte Noch-Trainer Kenan Kocak nicht vor, seine Nummer eins sofort zu tauschen. Der Plan war, Ersatzmann Martin Hansen im letzten oder in den letzten beiden Spielen Einsätze zu schenken. Der Däne soll ins 96-Tor. Aber wann? Hansen könnte bereits am Freitag gegen Darmstadt im Tor stehen. Auch er wird abhängig von den Vorderleuten sein. Der schier unersetzliche Timo Hübers kehrt zurück, neben ihm soll Baris Basdas verteidigen, Josip Elez im zentralen Mittelfeld absichern.

