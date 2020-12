Leiste und Rücken zwicken: Michael Esser fehlt Hannover 96 auch in Regensburg

Während seine Mitspieler am Donnerstagmittag das Abschlusstraining absolvierten, verließ der 33-Jährige das Stadiongelände um 11.32 Uhr.

Michael Esser steht derzeit bei Hannover 96 immer wieder im Mittelpunkt: In Hamburg sorgte er mit glänzenden Reflexen für den ersten Auswärtssieg seit einer gefühlten Ewigkeit, die Partie in Heidenheim verpasste er jedoch aufgrund von Rückenproblemen. Gegen Bochum stand er dann wieder zwischen den Pfosten, nur um jetzt wieder auszufallen: Bei der Nummer eins der Roten zwicken sowohl die Leiste als auch der Rücken.

In der Oberpfalz wird "Bruno", so Essers Spitzname, wie schon in Heidenheim von Michael Ratajczak vertreten. Bei der 0:1-Niederlage absolvierte der 38-jährige Routinier sein erst zweites Pflichtspiel, war beim Gegentreffer chancenlos und zeigte die ein oder andere gute Parade.

Als Ersatz wird dieses Mal allerdings nicht Marlon Sündermann auf der Bank Platz nehmen, sondern Martin Hansen. Der 30-jährige Däne gehört nach seinem Handbruch im September erstmals seit längerer Zeit wieder zum Kader der Roten.