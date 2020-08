"Hat immer Glück gebracht": 96-Torhüter Michael Esser über die Rückennummer 31

Sie sind Nummer eins. Warum tragen Sie die Nummer nicht auf dem Trikot?

Seit ich Profi bin, habe ich nie die Nummer 1 getragen. In Bochum hatte ich schon die 31. Sie hat mir immer Glück gebracht. In Graz, in Darmstadt habe ich sie auch getragen. Waldi Anton hatte bei 96 lange die 31 und hat es super gemacht. Ich hoffe, ich kann das fortführen. Ich würde jetzt nicht die Nummer wechseln, es sei denn, es kommt einer mit der Pistole, sagt: Du musst!

Was sagen Sie zur besten Nummer eins Manuel Neuer nach dem gewonnenen Champions-League-Finale?

Außergewöhnlich, weltklasse im Eins-gegen-Eins. Er ist noch abgeklärter, nicht mehr ganz so wild in den Aktionen, was ihn noch stärker macht. Im Champions-League-Finale merkte man an Neuers Ausstrahlung: Da fällt kein Gegentor.