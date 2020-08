"Gab da keine Probleme": 96-Torhüter Michael Esser über sein Verhältnis zu Zieler

Michael Esser, Ihre 96-Geschichte ist abwechslungsreich. Sie kamen für viel Geld, waren trotzdem Nummer zwei, lösten Philipp Tschauner ab, danach löste Ron-Robert Zieler Sie ab, jetzt kommen Sie zurück und Zieler muss gehen. Können Sie mal ein Buch über Ihre 96-Karriere schreiben?

Es ging rauf und runter, das stimmt. Das macht aber einen Reiz aus, wenn man weiß: In Hannover ist was los, da wird immer was geschrieben. Mir macht das eine Menge Spaß.

Wie war denn Ihr Umgang mit Zieler, bevor er ging?

Wir haben uns ganz normal begrüßt. Da gab es keine Probleme.