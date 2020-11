Schnäppchenchance für Köln: Kehrt Ron-Robert Zieler nie wieder zu 96 zurück?

96 geht in die Knie: Kocak plant in Würzburg ohne Hübers und Maina

Denn Köln hat eine Kaufoption für ein Zieler-Schnäppchen – und 96 könnte sogar ganz auf eine Ablöse verzichten. Auf die feste Ablösechance hatte Profichef Martin Kind gepocht, doch die Entscheider in Hannover scheinen selbst da noch gesprächsbereit, um sich Zielers Gehalt komplett zu sparen. Das liegt auch in der 2. Bundesliga bei mehr als einer Million Euro pro Jahr – nicht der einzige Grund, warum die Zieler-Rückholaktion im Sommer 2019 den 96-Chefs mittlerweile so missfällt.

Rückkehr zu alter Wertschätzung

Die hatte noch der damalige Sportchef Jan Schlaudraff eingetütet, es ging auch um Identifikation. Doch schon nach einer wackligen Saison hatte Zieler das Vertrauen verloren. Trainer Kenan Kocak wollte lieber eine andere Nummer eins, entschied sich für Vorgänger Esser als Nachfolger und legte Zieler einen Wechsel nahe.

Nach einigem Hin und Her und losem Interesse von ein paar Klubs meldete sich Zielers Ausbildungsverein 1. FC Köln (1999 bis 2005) – und es machte Klick: Leihdeal bis Sommer, fürs Erste. 96 spart jetzt schon immerhin einen Teil des Gehalts, auch Köln kommt gut weg.

Zieler verzichtet auf Geld, doch auch für ihn entpuppt sich der Wechsel zum Glücksgriff. Beim FC erlebt er gerade die Rückkehr zu alter Wertschätzung. In Köln wissen sie, was sie an Zieler haben – zum Beispiel Erfahrung. Als Stammtorwart Timo Horn gegen Werder mit Hüftproblemen noch vor der Halbzeitpause raus musste, sprang Zieler ein und machte eine fehlerfreie Partie. Nur den Elfmeterausgleich (1:1) des einstigen 96-Kollegen Leonardo Bittencourt konnte er nicht verhindern.