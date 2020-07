Bei Hannover 96 aussortiert: Was läuft da mit Ron-Robert Zieler und Union Berlin?

Der 31-jährige Weltmeister von 2014 könnte dort die Nachfolge von Rafael Gikiewicz (32) antreten, der die Eisernen in Richtung Augsburg verlassen hat. Union sucht nun eine neue Nummer eins, Gikiewicz absolvierte 33 von 34 möglichen Spielen in der vergangenen Saison, lediglich am vorletzten Spieltag, als der Klassenerhalt schon feststand, durfte der 22-jährige Moritz Nicolas mal zwischen die Pfosten.

Die sportliche Perspektive spricht also durchaus für einen solchen Transfer, zumal Zieler dann wieder im deutschen Oberhaus Tore verhindern könnte. Die Verantwortlichen von 96 bauen nicht auf ihn, sind mit der Leistung des sechsfachen Nationalspielers in der abgelaufenen Spielzeit nicht zufrieden gewesen.

Auch im Verhältnis zum Gehalt, und das könnte ein Argument gegen einen Wechsel sein. Denn Union ist zwar Erstligist, aber eben auch nicht auf Rosen gebettet. Dem Vernehmen nach kassiert Zieler in Hannover 800.000 Euro pro Jahr - und dieser gut dotierte Vertrag läuft noch bis Juni 2023 plus Option. Und: Der gebürtige Kölner fühlt sich in der niedersächsischen Landeshauptstadt pudelwohl, kündigte im Oktober an: "Wir werden bauen und auch nach der Karriere in Hannover bleiben."