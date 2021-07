"Völlig frei im Kopf": Zieler hat in der 96-Torwartfrage knapp die Nase vor Hansen

In der Torwartfrage gibt es noch keine klare Antwort. Zumindest offiziell nicht. Da fragt man am besten mal den Torwarttrainer. Michael Ratajczak, der vor wenigen Wochen noch selbst in der 96-Kiste stand, ist am nächsten dran an den aktuellen Torhütern.

Anzeige

Also: Wenn heute der Saisonauftakt in Bremen wäre, wer würde im Tor stehen: Ron-Robert Zieler oder Martin Hansen? „Gute Frage, einer von den dreien“, sagt Ratajczak und lacht, weil er auch noch Marlon Sündermann als Nummer drei mitzählt. Der Torwarttrainer hält sich bei dem Thema ebenso bedeckt wie der Chefcoach.