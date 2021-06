Bleibt er oder geht er? Bei 96-Torhüter Zieler ist's vor allem eine Frage der Alternativen

Erst hatte 96 zu viele, jetzt sind es plötzlich zu wenige Torhüter: Michael Esser (33) ist zurück bei Heimatklub Bochum, Leo Weinkauf (24) mit Kaufoption noch mal nach Duisburg verliehen – und Ron-Robert Zieler darf ebenfalls gehen. Wenn der 32-Jährige „den Wunsch hat zu wechseln, werden wir reden“, sagt 96-Chef Martin Kind. „Dann müsste er auf uns zukommen, wir sind gesprächsoffen.“ Aber was will Zieler?

Nach einem Jahr Ersatzbank in Köln will er vor allem wieder spielen. Das Hin und Her im 96-Tor hat jedenfalls nicht dazu geführt, dass Zieler sich in Hannover nicht mehr wohlfühlt. Auch bei den 96-Verantwortlichen hat er hinterlegt, dass er sich trotz der komplizierten Lage einen Verbleib gut vorstellen könne. Mit dem Bekenntnis ebnete er den Abschiedsweg für Michael Esser, den 96 ablösefrei ziehen ließ.