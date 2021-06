Zieler ist zurück bei 96 - aber bleibt er auch? "Wissen nicht, ob er etwas unternimmt"

Er ist wieder da. Ron-Robert Zieler erschien am Mittwochnachmittag zum Corona-Test, dem sich alle 96-Profis unterziehen müssen. Und ja, er ist wieder ein Spieler von Hannover 96. Zumindest für die nächsten zwei Jahre. Ob das Vertragsverhältnis aber tatsächlich so bestehen bleibt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

Vor der vergangenen Saison hatte der damalige Trainer Kenan Kocak eine klare Meinung, wer seine Nummer eins sein sollte: Mit Michael Esser ein Torwart, der auch bei Standards nicht auf der Linie kleben bleibt. Bei Zieler wollte Kocak da Probleme erkannt haben. Er zählte die Punkte zusammen, die 96 durch Zieler verloren habe.