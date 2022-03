96-Coach Dabrowski glaubt an Zieler-Einsatz gegen Nürnberg: „Bin sehr zuversichtlich“

Aufgrund eines verschleppten Infekts musste Ron-Robert Zieler nach einem gründlichen medizinischen Check zuletzt einige Tage aussetzen und sich auskurieren - nachdem er bei der 1:3-Niederlage in Sandhausen zur Pause ausgewechselt worden war. Es sieht aber offenbar ganz gut aus, dass die Nummer eins der Roten am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Nürnberg wieder zwischen den Pfosten stehen kann.

Im Anschluss an die nicht-öffentliche Trainingseinheit am Donnerstagnachmittag wird Zieler mit Torwarttrainer Michael Ratajczak „ein individuelles Programm absolvieren, um sich wieder an die Bewegungsabläufe zu gewöhnen. Er hat jetzt mehrere tage lang nicht trainiert“, sagte 96-Coach Christoph Dabrowski auf der Pressekonferenz am Mittag. „Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass er am Sonntag auch auf dem Platz stehen wird.“