"Dafür haben wir Ron": 96-Keeper Zieler Garant für Auswärtserfolg in Rostock

Das gute Gefühl im Vorfeld der Partie hat sie alle nicht getrogen: Seit Mitte Oktober, als er sich gegen Schalke einen Muskelteilriss in der Wade zuzog, konnte Ron-Robert Zieler bei Spielen von Hannover 96 nur zuschauen. Im Test gegen Werder Bremen (2:2) kehrte er zurück zwischen die Pfosten - und hinterher war allseits die Rede von besagtem guten Gefühl.

Anzeige

Im und nach dem ersten Pflichtspiel in Rostock war es ähnlich. Der 32-Jährige hielt, was zu halten war, erfüllte die in gesetzten Erwartungen komplett, war der erhoffte Rückhalt. "Er war ein sehr stabiler Faktor. Dafür haben wir Ron, dass er uns im Spiel hält", lobte Coach Christoph Dabrowski. "Das war die Voraussetzung, dass wir das Spiel in der zweiten Halbzeit für uns entscheiden konnten."