Zurück bei den Profis! 96-Coach Dabrowski befördert U23-Torjäger Doumbouya

Dieses Empfehlungsschreiben hat Christoph Dabrowski nicht übersehen können: Mit drei Treffern hat Moussa Doumbouya der U23 von Hannover 96 am Sonntag bei Teutonia Ottensen einen Zähler gerettet, in der Nachspielzeit traf der wuchtige Stürmer zum 4:4-Ausgleich. Es waren die Tore 3, 4 und 5 in der Aufstiegsrunde der Regionalliga Nord, in deren Vorrunde der 24-Jährige bereits ein halbes Dutzend geschnürt hatte.

Die Belohnung: Am Montagnachmittag stand der Guineer bei strahlendem Sonnenschein wieder bei den Profis auf dem Trainingsplatz. 96-Coach Christoph Dabrowski hatte ihn kurzfristig befördert.