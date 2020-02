96-Tortalent Simon Stehle soll Leistung toppen: "Darf sich nicht ausruhen"

Besser geht’s nicht. Erster Profi-Einsatz in Fürth, 17 Minuten später schoss der 18-jährige Simon Stehle sein erstes Profitor, das 3:1 in der Nachspielzeit. „Es freut mich für ihn“, sagte sein Trainer Kenan Kocak am Donnerstag und holte mit dem Lob aus. Jeder ahnte: Gleich kommt das große Aber. „Was war, ist passiert“, fuhr Kocak fort. „Wir müssen alle täglich daran arbeiten, das zu wiederholen oder zu toppen. Simon weiß das. Er darf sich nicht auf dem Tor ausruhen.“

Stehle wird am Samstag vor vollem Haus gegen den Hamburger SV sicher wieder zum 96-Kader gehören, als Nachwuchsspieler unter Profis, der mit einer monatlichen Aufwandsentschädigung von knapp 500 Euro und einem Zimmer in der 96-Akademie lebt. Übrigens im selben Zimmer, in dem sich Linton Maina vor zweieinhalb Jahren zum Profi entwickelte.