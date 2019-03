96-Torwart Esser im Interview: "Wirkt so, als ob bei uns einer den Stecker zieht"

Michael Esser, 96 hat die meisten Gegentore der Liga, in 26 Spielen 61. Fühlen Sie sich allein gelassen?

Nein, gar nicht. Fußball ist ein Mannschaftssport, und wir stehen alle zusammen. Die Abwehrarbeit fängt vorne an und hört hinten auf. Im Angriff ist das genauso, dass man nachrückt und die Stürmer nicht allein sind. Von daher ist alles gut.

Gut läuft es aber nicht bei 96. Was macht Hoffnung für das Spiel gegen Schalke?

Wir haben ein extrem wichtiges Spiel vor uns, in dem wir ein bisschen was geraderücken können. Wir müssen von Anfang an Druck machen. Wenn wir 1:0 in Führung gehen, wird man auch Schalkes Verunsicherung sehen. Mit einem Erfolg können wir die Teams vor uns unter Druck setzen. Da müssen wir uns voll drauf konzentrieren und fokussieren.