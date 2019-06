Hannover 96: Torwart-Experte Slomka verleiht Weinkauf

In der vergangenen Saison machte er 28 Spiele in der vierten Liga. Eine Weinkauf-Leihe würde in der dritten Liga Sinn ergeben, wo er erstens Stammtorwart wäre und sich zweiten auf höherem Niveau entwickeln könnte. Slomka muss wissen, was Torhüter besser macht. Unter ihm wurden Manuel Neuer (2006) und Ron-Robert Zieler (2011) erst Bundesliga-Keeper und 2014 schließlich Weltmeister.