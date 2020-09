Verletzung an der linken Hand: Ersatzkeeper Martin Hansen wird 96 mehrere Wochen fehlen

Hannover 96 muss in den kommenden Wochen auf Ersatztorwart Martin Hansen verzichten. Die Nummer zwei verletzte sich im Training die linke Hand. Mit Physio Steffen Gniesmer fuhr Hansen sofort zur Untersuchung. 96 rechnet nach erster Einschätzung mit einer Rückkehr in erst einem Monat. Weitere Untersuchungen sollen folgen. Hansen wird den Saisonstart demnach sicher verpassen.

Auch Ratajczak angeschlagen

Nummer drei Michael Ratajczak versäumte die vergangenen zwei Wochen wegen Rückenbeschwerden. Nach einem Lauftraining am Samstag hofft 96 auf eine Rückkehr des 38-Jährigen ins Torwarttraining in dieser Woche, wahrscheinlich wird in der kommenden Woche die Nummer vier Marlon Sündermann im DFB-Pokal in Würzburg auf der Bank sitzen.