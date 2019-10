96-Keeper Michael Esser im Interview: "Ich freue mich über jedes Spiel, das ich noch machen darf"

Michael Esser, Sie müssen gegen Sandhausen ins Tor. Nach dem Transfer von Ron-Robert Zieler und gescheiterten Wechsel im Sommer, wie schätzen Sie Ihre aktuelle Situation ein?

Das Ganze ist im Sommer unglücklich gelaufen. Aber ich glaube, man hat nichts davon, wenn man alles daran aufhängt. Ich war enttäuscht, klar, aber davon kann ich mir nichts mehr kaufen. Ich konnte nicht wechseln, gucke jetzt auf das Spiel, das ich bekomme. Ich freue mich auf die Gelegenheit, mich vor den Fans auszuzeichnen zu dürfen.

Ist die Anspannung anders jetzt?

Ja, man sagt zwar immer, man gibt immer Vollgas, trotzdem ruft man immer ein oder zwei Prozent mehr ab, wenn man spielt. Bis jetzt ist die Woche gut gelaufen.

Ihr Verhältnis zu Zieler soll trotzdem in Ordnung sein. Was haben Sie gedacht, als Sie die Szene in der Nachspielzeit in Karlsruhe gesehen haben?

Wir haben ein gutes Verhältnis, das stimmt. Von der Bank konnte ich es nicht richtig sehen. Ich habe zuerst gedacht, Ron hätte zum Schiedsrichter etwas gesagt. Hinterher habe ich es dann gesehen. Es sah ein bisschen nach Pleiten, Pech und Pannen aus. Wir machen das 3:2, kriegen das 3:3 und dann passiert das auch noch. Ich habe noch gedacht, oh, wahrscheinlich verlieren wir das Spiel, wenn jetzt noch ein Schuss kommt.