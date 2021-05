96-Torwart Michael Ratajczak: "Es ist eine tolle Zeit gewesen"

Es ist wohl das letzte Spiel seiner langen Karriere: Michael Ratajczak wird am 34. Spieltag gegen Nürnberg (Sonntag, 15.30 Uhr) bei Hannover 96 in der ersten Hälfte zwischen den Pfosten stehen. Der 39-Jährige hängt nach dieser Halbzeit wohl seine Fußballschuhe an den Nagel. Im zweiten Durchgang kommt Marlon Sündermann zu seinem Profidebüt – auch er wird 96 nach der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Den Einsatz "haben die beiden sich verdient", sagte Trainer Kenan Kocak.

Ratajczak ist glücklich, noch einmal im Tor der Roten stehen zu dürfen. "Ich bin dem Trainer dankbar, dass er mir nochmal die Möglichkeit gibt, eine Halbzeit zu spielen – leider ohne Fans", sagte der Keeper in einem Interview mit dem Verein. Für Sündermann freue er sich, dass er seine Chance bekommt.