Hannover 96: Torwart-Problem in der Bundesliga-Schießbude?

In diesem Jahr war Michael Esser stets der überragende Rückhalt. Sagt auch 96-Trainer Thomas Doll nach dem 1:3 in Augsburg. Aber mindestens ein Gegentor kreidete der Trainer seinem Torwart trotzdem an. Man muss sich aber auch fragen, warum 96 unter Doll immer mindestens drei Gegentore bei Niederlagen kassiert.

Ein Torwartproblem hat Hannover 96 natürlich nicht. Michael Esser hielt in diesem Jahr so viele Schüsse wie kein anderer Bundesliga-Torwart vor ihm. Seine Paraden-Statistik ist überragend, seine Gegentor-Statistik allerdings erschreckend. Seit dem Trainerwechsel von André Breitenreiter zu Thomas Doll sammelte 96 in sieben Spielen fast nur Gegentore (6:20 Tordifferenz) und sechs Niederlagen. Verliert 96 unter Doll, kassiert die Mannschaft immer mindestens drei Gegentreffer. Esser steht bei inzwischen 61 Gegentreffern in der Schießbude der Liga.