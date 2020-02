96-Torwart Ron-Robert Zieler hat Geburtstag: Seine Karriere in Bildern

Er ist Europameister mit Deutschlands U19, englischer Ligapokalsieger mit Manchester United und Weltmeister von 2014: Die Rede ist von Ron-Robert Zieler, der am Mittwoch seinen 31. Geburtstag feiert. Bis zu diesem Tag hat der Keeper 331 Pflichtspiele in Deutschland und in England absolviert. Die meisten davon (242) bei Hannover 96. Im Sommer 2019 ist der verlorene Sohn vom VfB Stuttgart an den Maschsee zurückgekehrt und seitdem wieder Stammspieler.