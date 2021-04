Sechs Keeper unter Vertrag - wer bleibt, wer geht? Die 96-Torhüter im SPORTBUZZER-Check

Wenn Hannover 96 doch auf jeder Position so eine Auswahl hätte! Sechs Torhüter hat der Klub unter Vertrag – vier vor Ort, zwei sind verliehen. Wir machen den Check für den Sommer. Anzeige Michael Esser (33, Vertrag bis 2023): Zurück nach Corona-Quarantäne. Ein bodenständiger Typ, beliebt in der Kabine. Er will unbedingt mit 96 aufsteigen – ein Grund für die Rückkehr vor einem Jahr. Spielt wie im Abstiegsjahr eine gute Saison. Deshalb gibt’s aktuell keinen Grund, ihn auszutauschen. Mal se­hen, ob es im Sommer trotzdem ein neues Torwartduell mit Ron-Ron Zieler gibt. Esser entspannt: „Die Zeit wird zeigen, was passiert.“

Von Rynio bis Esser: Die Stammtorhüter von Hannover 96 seit 1979 Jürgen Rynio: 1979 bis 1986 (204 Spiele) ©

Martin Hansen (30, 2023): Erst im Oktober hat die aktuelle Nummer zwei ihren Vertrag vorzeitig verlängert. Der Däne ist ein starker Keeper – aber eigentlich versperrt 96 an dieser Stelle jungen Torhütern die Entwicklungsmöglichkeit. An Hansen ist als Ersatz kaum ein Vorbeikommen. Michael Ratajczak (38, Vertrag läuft aus): Der Oldie wird die Karriere im Sommer beenden und will als Coach weitermachen. 96 soll ihm mündlich zugesagt haben, dass er im Verein bleiben kann. „Rata“ wäre gern Torwarttrainer. Doch bei den Profis wird Rolf Moßmann bleiben, ein Vertrauter von Kenan Kocak. An der Talente-Akademie hat Pascal Borel noch Vertrag. Eigentlich ist also kein Platz für den Oldie. Ratajczak hatte sich das an­ders vorgestellt und schaut im Hintergrund mittlerweile nach einem anderen Klub, der ihm Möglichkeiten nach der aktiven Karriere bietet.

Marlon Sündermann (22, Vertrag läuft aus): Hat mit 1,86 Metern Körpergröße kein Gardemaß, aber 96 im Herzen. Seit der U17 im Verein. Tendenz: Der auslaufende Einjahresvertrag wird nicht verlängert. Bei der Konkurrenz fehlt ihm (außer im Reserveteam) ohnehin die Entwicklungschance. Leo Weinkauf (24, 2023/verliehen – MSV Duisburg): Kam 2018 aus dem Unterbau von Bayern München, galt als potenzielle Nummer eins der Zukunft. Für Spielpraxis ging er in die 3. Liga, zwei Duisburger Jahre sind bald rum. Ob er aber im Sommer wiederkommt? Noch offen. Beim MSV ist er Stammspieler und angesehen, in Hannover wäre er dritter Torwart. Das bringt weder ihn noch 96 weiter. Und es gibt Interesse.