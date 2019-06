Nach Zieler-Verpflichtung: Was wird aus den 96-Keepern Esser, Tschauner und Weinkauf?

„Wir haben dem Berater von Michael Esser gesagt, dass wir eine neue Nummer eins verpflichten“, sagte Slomka. „Durch seine gute Saison wird er einen Markt haben.“ Esser darf also gehen, wenn ein anderer Verein kommt und eine anständige Summe zahlt. Zuletzt baggerte Düsseldorf an dem 96-Torwart.

Und was ist mit Weinkauf? Den Vertrag des Talents hat 96 verlängert, um ihn zwei Jahre in die 3. Liga auszuleihen. Dort soll der 22-Jährige Spielpraxis sammeln und nach seiner Rückkehr in den Zweikampf mit Zieler gehen. Für Weinkauf will 96 eine neue Nummer drei verpflichten.