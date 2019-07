Hat Hannover 96 plötzlich ein Torwartproblem? Jetzt fällt auch Fabio Spohr aus 

...wird zum Engpass

Eigentlich hatte Slomka vier Torhüter mit nach Stegersbach nehmen wollen, durch Essers Verletzung konnte er seine Pläne allerdings nicht mehr in die Tat umsetzen. Und am ersten Trainingstag in Österreich folgte das nächste Unglück: U23-Keeper Fabio Spohr, der aktuell bei den Profis mittrainiert, verletzte sich bereits beim Aufwärmen und fällt mit muskulären Problemen vorerst aus. Aus einem anfänglichen Luxusproblem ist inzwischen also ein Engpass geworden...