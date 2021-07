96-Torwarttrainer Ratajczak über Nummer-eins-Frage: "Chefcoach entscheidet das"

Mit Beginn der neuen Vorbereitung hat Michael Ratajczak die Rollen getauscht. Der 39-Jährige schlüpft zwar weiterhin in seine Torwarthandschuhe, steht nun im Training bei Hannover 96 aber nicht mehr selbst zwischen den Pfosten, sondern lässt Ron-Robert Zieler, Martin Hansen und Marlon Sündermann schwitzen.

Nach fast zwei Jahrzehnten als Profi ist das schon eine Umstellung. Juckt's hin und wieder noch in den Fingern? Eher nicht. Aber: "Als wir im Hotel ankamen und die Plätze am Speisetisch eingenommen haben, habe ich mich am Spielertisch wiedergefunden. Bis man mich darauf hingewiesen hat, dass mein T-Shirt doch eine andere Farbe hat. Das war amüsant."