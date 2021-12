96-Coach Dabrowski greift durch: Muslija und Trybull fliegen aus dem Kader

Vor großen Namen hat Christoph Dabrowski keinen Bammel. Warum auch? Er hat ja selbst einen. 273 Bundesliga-Spiele, 103 Zweitligaspiele – auf ihn sei stets Verlass gewesen, sagen seine früheren Trainer. Vor seinem ersten Auswärtsspiel als 96-Profitrainer verzichtet Dabrowski dennoch et­was überraschend auf Spieler, auf die er sich nicht verlassen möchte. Der Interimstrainer warf Florent Muslija und Tom Trybull aus dem Kader für die Partie im Audi-Sportpark in Ingolstadt (Samstag, 13.30 Uhr).

Seine sportliche Bilanz ist da­ge­gen mäßig. Fünf Spiele nur, davon keines über anderthalb Stunden. Für einen Transfer seines Formats ist das zu wenig. Was übrigens auch für Florent Muslija gilt. Dabrowski verspürt offenbar wenig Lust, der mittlerweile sechste Trainer bei Hannover 96 zu werden, der an Muslija verzweifelt.

Auch Sulejmani und Twumasi bleiben in Hannover

Diese Konsequenz in der Kadergestaltung hat einerseits mit der Bedeutung des Spiels zu tun, andererseits mit Dabrowskis Position. Mit einem Sieg in Ingolstadt käme er seinem persönlichen Aufstieg zum fest angestellten Profitrainer ein Stück näher. Er gewänne außerdem an Profil. Den ersten Schritt schaffte er durch das 1:0 gegen Hamburg. Da spielten Trybull und Muslija nur bei Aufwärmübungen eine Rolle. Auch für die Mannschaft ist heute ein Sieg Pflicht, um mit 20 Punkten ein wenig Abstand zur Gefahrenzone zu gewinnen.

Torgefahr wird wichtiger sein denn je. „Wir müssen das Spiel aktiver gestalten“, sagte Dabrowski. Das habe er auch der Mannschaft gesagt: „Das ist ein Prozess, im Offensivspiel etwas in Gang zu setzen. Unsere Waffen sind durchaus da.“ Muslija und Trybull zählen nicht dazu, genau wie Valmir Sulejmani oder Patrick Twumasi. Dieses Quartett blieb gestern in Hannover, als die Mannschaft mit dem Flugzeug nach Bayern abhob.