Weiter mit Dabrowski? Klärung der 96-Trainerfrage "kann ein bisschen dauern"

Im Stadion gab's noch keine Kunde über die Weiterbeschäftigung von Christoph Dabrowski. "Ich war nur kurz in der Kabine", erklärt der 43-Jährige. Er habe nichts gehört. Das 1:4 hat auf die Stimmung gedrückt. Wäre 96 erneut ein Erfolg gelungen wie gegen den Hamburger SV, wüssten nun wohl schon alle, wer auch im neuen Jahr 96 trainiert. "Wir müssen uns mit der Situation beschäftigen und uns Gedanken machen", sagte Sportchef Marcus Mann dann am Abend. "1:4 in Hannover zu verlieren tut weh."

Das sollte allerdings nicht als Vorwurf an den Trainer missverstanden werden. "Die Leistung war besser als das Ergebnis", meint Mann. "Die reifere, abgezocktere Mannschaft hat gewonnen." Laut Sportchef "kann es ein bisschen dauern", bis die Trainerfrage dann auch öffentlich geklärt ist. "Aber wir wollen es nicht unnötig in die Länge ziehen, weil ja schon am 29. Dezember Trainingsstart ist."