96-Trainer Dabrowski lobt Hult nach Tor gegen Kiel: "Hat extrem viel dafür getan"

Erst der Blick raus zum Assistenten. Hebt er sein Fähnchen - oder nicht? Er lässt es - und dann bricht der Hult aber mal so richtig aus. Wie ein schwedischer Vulkan. Er lässt sich nicht einfangen, reißt sich von den Kollegen los, die ihm einfangen und gratulieren wollen. Niklas Hult erzielt sein erstes Saisontor.

Kurioser Treffer

Eine Belohnung für einen, der nie aufgibt. Allerdings fällt der Treffer kurios - und zwar so: Mark Diemers schießt aufs Tor, der Ball macht sich auf den Weg rechts am Kasten von Kiels Thomas Dähne vorbei. Doch Hult schiebt den Fuß raus. Ein Linksverteidiger, der per Hacke trifft - das gibt’s selbst in der verrückten 2. Liga eher selten.