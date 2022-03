„Gefahr wird nicht unterschätzt“: So stellt Dabrowski 96 auf den Abstiegskampf ein

Vor dem Training sahen sich die Spieler am Montag noch mal auf dem Bildschirm. Bei der halbstündigen Videoanalyse bekamen sie von Christoph Dabrowski überwiegend „Situationen gezeigt, die gut waren“ beim 1:2 auf Schalke. „Daran müssen wir uns jetzt festhangeln.“ Überhaupt sei die Leistung „ein Schritt nach vorn“ gewesen, meint der 96-Trainer. „Die Be­reit­schaft und Mentalität waren da“, mit mehr Tempoläufen und Sprints. „Das war gut“ und sei jetzt „auch der Weg für die restlichen sieben Spiele. Wir hatten eine hö­he­re Intensität in den Aktionen, das ist uns in den zwei Spielen vorher nicht so gelungen.“

In die zweiwöchige Länderspielpause packt der 43-Jährige viele intensive Trainingseinheiten, will aber auch die Köpfe der Spieler frei be­kom­men. „Es ist immer schwierig, nur in Horrorszenarien zu denken“, meint der Coach. „Wir haben keine einfache Situation, die Ge­fahr wird nicht unterschätzt“, sagt er. „Aber wir müssen damit aktiv umgehen“, soll heißen: ab sofort nicht wieder so passiv agieren wie gegen Sandhausen und Nürnberg. „Da haben wir die letzte Griffigkeit nicht auf den Platz bekommen.“