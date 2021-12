"Lasse mich nicht treiben": Wie 96-Coach Dabrowski mit den Talenten plant

Als die aktuelle Saison im Frühling geplant wurde, hatte 96-Chef Martin Kind eine Vision. „Die erste Frage muss sein, wenn eine Position vakant ist oder ein Back-up gesucht wird: Haben wir so einen Spieler bei uns in der Akademie?“

Anzeige

Talente aus dem Nachwuchszentrum sollten „oben ankommen“ bei den Profis, so hoffte Kind. Davon wurde so gut wie nichts umgesetzt. Eigene Talente spielten eine untergeordnete bis gar keine Rolle. „Die Frage, ob wir Spieler im NLZ haben, stellen wir uns jetzt aber auch“, sagt Kind nun, da wieder Wintertransfers geplant werden. Am Sonntag will Sportchef Marcus Mann Verstärkungen vorstellen.