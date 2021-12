Treffen der 96-Chefs: Bei Dabrowski geht es jetzt nur noch um Details

Der letzte Arbeitstag passte perfekt zu einem unbefriedigenden Jahr. 1:4 gegen Bremen, Platz 15. Wie soll es 2022 weitergehen mit Hannover 96? Einige Spieler verließen am Sonntag die HDI-Arena, ohne zu wissen, wer ihr Trainer ist oder wann es weitergeht mit dem Training. Immerhin stand der 29. Dezember als Termin am Sonntagabend dann fest. Und am Montag kam noch einmal Schwung in die Trainergeschichte.

Am Vormittag nahmen über ein Dutzend Spieler an ihrem Arbeitsplatz das Angebot für die dritte Impfung wahr, dazu Manager Marcus Mann. Dabrowski erwartet täglich seinen beruflichen Booster. Der Fußballlehrer will Cheftrainer bleiben. Das sagte er deutlich nach dem 1:4. Er habe das Gefühl gehabt, es habe „gepasst zwischen mir und der Mannschaft“.