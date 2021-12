"Ich kann nur alles reinwerfen": 96-Coach Dabrowski schiebt Zukunftsfrage beiseite

Ein Sieg gegen den FC Ingolstadt und die Beförderung wäre ganz nah: Dass es für Christoph Dabrowski in den kommenden zwei Wochen auch um seinen eigenen Job geht, ist ihm bewusst. Überzeugt 96 gegen den FCI und Werder Bremen, winkt dem aus der U23 aufgerückten Interimstrainer eine Anstellung bei den Profis über den Winter hinaus.

Zum Thema machen will Dabrowski seine eigene Zukunft vor dem so wichtigen Kellerduell in Ingolstadt ganz sicher nicht. "Ich mache mir ehrlich gesagt keine Gedanken über irgendeinen Vertrag. Ich bin so vertieft in die Aufgabe", betonte er auf der Pressekonferenz am Donnerstag, als die Frage aufkam. Die Aufgabe ist klar: 96 so schnell wie möglich von den Abstiegsrängen wegführen. Und Dabrowski lässt durcklingen, dass er diese Aufgabe gerne übernimmt. "Es macht Riesenspaß, das zu begleiten. Ich kann nur das Beste reinwerfen, mit allem was ich habe. Alles andere habe ich selbst nicht in der Hand."