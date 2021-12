"Mehr im Tank": So will Dabrowski mit 96 die Wende zum Besseren schaffen

Die Beförderung hatte es als verfrühtes Weihnachtsgeschenk gegeben, einen ganzen Haufen Whats­app-Nach­rich­ten von zahlreichen Gratulanten gab es obendrauf. Ansonsten fühlt es sich aber nicht anders an als vorher, sagte 96-Trainer Christoph Dabrowski nach dem Auftakt der Winter-Vorbereitung am Mittwoch, und auch kaum anders als in der Reserve.

Anzeige

„Ob ich Nottrainer bin, Ein-Spiel-Trainer, Cheftrainer oder was auch immer – über so was mache ich mir keine Gedanken“, sagt der beförderte Fußballlehrer und lacht. „Du kannst doch nur das Beste aus der Situation machen, in der du bist. Darauf hast du Einfluss. Am Ende ist es Training und Fußball, Trainer und Mannschaft. Da musst du versuchen, eine Verbindung zu schaffen.“