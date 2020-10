Trennung nach neun Jahren: Volkan Bulut wird Co-Trainer bei Dynamo Moskau - ohne Breitenreiter

Ausfahrt Garbsen. Der erfolgreiche Kaffeeverkäufer Volkan Bulut war noch keine 30 Jahre alt und bog rechtzeitig ab in seinen zweiten Bildungsweg. Der Fußball sollte nun sein Leben prägen. Er coachte Pokalsensationen mit dem TSV Havelse, stieg in die Bundesliga auf mit dem SC Paderborn, trainierte spätere Superstars wie Leroy Sané in Schalke, feierte mit Hannover 96 auf dem Rathausbalkon die Rückkehr in die Bundesliga.