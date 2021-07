96-Trainer Zimmermann genervt: "Wir machen immer den gleichen Scheiß"

Der 96-Trainer startete die Vorbereitungswoche auf das Werder-Spiel mit deutlichen Ansagen auf die verpatzte Generalprobe zum Start in Bremen. Jan Zimmermann griff beim Training immer wieder ein, um die Fehler abzustellen. Das 2:4 gegen Magdeburg „war ein Rückschritt und hat die Sinne geschärft“, erklärt auch Sportchef Marcus Mann. „Wir wollen das nicht dramatisieren, aber mit so einer Leistung werden wir in der 2. Liga kein Spiel gewinnen.“

Eine der größten Baustellen ist das Abwehrverhalten nach Ballverlusten in der Offensive. Acht Gegentore hat 96 in den letzten beiden Tests kassiert. „Wir machen immer den gleichen Scheiß“, giftete Zimmermann am Dienstag beim Training. „Spielt den Ball in die Tiefe, wir haben schnelle Außen. Ihr spielt immer wieder quer.“ Und kurz danach: „Wieder zweimal quer gespielt, und wieder lauft ihr in einen Konter. Da müsst ihr euch nicht wundern, dass wir immer hinterherlaufen.“ Der Coach bietet auch eine Alternative an: „Schießt doch auf das verdammte Tor.“